von (pol/jeg)

In der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Mittwoch 14.30 Uhr seien Eindringlinge in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Henriette-Obermüller-Straße gelangt, wie die Polizei in einer Meldung an die Presse mitteilt. Aus den Kellerräumen seien bei dem Einbruch mehrere Wertgegenstände - unter anderem ein E-Bike - entwendet worden, erklärt die Polizei. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 3.500 Euro.

Ebenfalls sei es im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, zu einem Kellereinbruch in der Killisfeldstraße gekommen, so die Beamten. Dort seien die Diebe auf noch unbekannte Weise in die Keller gelangt und erbeuteten unter anderem einen E-Scooter. Der Schaden werde derzeit noch ermittelt, sagt die Polizei.