Karlsruhe vor 1 Stunde

Einbruchsversuch in Karlsruhe: Bewohner erwischt Einbrecher auf frischer Tat - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Mittwochmorgen entdeckte der Inhaber einer Doppelhaushälfte im Laubenweg in Mühlburg eine unbekannte Person die gerade in sein Haus einbrechen wollte. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.