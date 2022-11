von (pol/vem)

Demnach verschafften sich die Täter verschafften am Samstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Tullaweg in Grötzingen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten. Hierbei stahlen die Eindringlinge Schmuckstücke im Wert von mehreren hundert Euro.

Einen weiterer Einbruch verzeichnet die Polizei im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen im Köblerweg. Auch hier drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in das leerstehende Wohnhaus ein und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 5. bis 12. November wurde außerdem in ein Wohnhaus in der Bulacher Litzenhardtstraße eingebrochen. Dort versuchten Einbrecher die Kellertüre gewaltsam zu öffnen, was ihnen laut Polizei aber misslang. Danach kletterten sie über die Terrassenüberdachung und hebelten ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Auch hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen.

"Ob die dreisten Diebe dabei fündig wurden, lässt sich derzeit noch nicht feststellen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen in Grötzingen stehen, wird gebeten, sich dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise zum Einbruch in Beiertheim-Bulach nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721/666-3411 entgegen.