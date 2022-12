vor 2 Stunden

Einbruchserie in Karlsruhe: Polizei verzeichnet neun Einbrüche - allein letztes Wochenende

Am vergangenen Wochenende vermerkt die Polizei mehrere Einbrüche in Wohnungen, Firmen und Kellerabteile. Bei den Taten sei Bargeld, Schmuck und diverse Wertgegenstände gestohlen, wie die Polizeiinspektion Karlsruhe in einer Meldung mitteilt.