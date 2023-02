von (pol/vem)

In der Albert-Schweitzer-Straße wurden die Täter wohl bei dem Versuch, in eine Kindertagesstätte einzudringen, von der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten unerkannt.

Bei einem Kindergarten in der Elbinger Straße gelangen die Diebe gewaltsam in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge Schubladen und Schränke. An einer dritten Örtlichkeit in der Königsbergerstraße drangen Unbekannte über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Kirche ein und entwendeten Bargeld. Die Diebstahlsumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/ 967 180 in Verbindung setzen.