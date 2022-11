Karlsruhe vor 58 Minuten

Einbruch in Tankstelle in Daxlanden: Polizei sucht Zeugen

Am frühen Freitagmorgen brach ein bislang Unbekannter gewaltsam in eine Tankstelle in der Daxlander Straße ein und entwendete Zigaretten. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-666-3611 mit dem Polizeirevier West in Verbindung zu setzen.