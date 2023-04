Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Eingangstür am Nebengebäude in das Innere einer Kindertagesstätte in der Hofstraße. Anschließend sollen die Eindringlinge verschiedene Räume und Schränke durchsucht haben. Ob sie dabei fündig wurden, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

In der Straße Am Steinhäusle drangen in der Nacht zum Freitag, 21. April bislang ebenfalls Unbekannte über eine Terassentür in ein Gemeindehaus ein und durchwühlten die Räume. Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des Diebstahlschadens auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721- 49 07 70 in Verbindung zu setzen.