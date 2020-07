vor 46 Minuten Karlsruhe "Einbruch" in Karlsruher Bäckerei: Betrunkener 17-Jähriger schläft auf alten Broten ein

Die Bäckereiverkäuferin staunte nicht schlecht, als sie nach dem Aufschließen des Verkaufsraums einer Bäckerei am Sonntagmorgen in der Karlsruher Nordstadt einen schlafenden jungen Mann vorfand. Wie dieser den Weg in die Filiale gefunden hatte, blieb zunächst unklar.