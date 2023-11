Karlsruhe vor 51 Minuten

Einbruch in Karlsruher Antiquitätengeschäft - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag, 14. November auf Mittwoch, 15. November, brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18 und 7.50 Uhr in ein Antiquitätengeschäft in der Karlstraße ein.