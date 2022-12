Karlsruhe vor 1 Stunde

Einbruch an Heilig Abend in Grünwinkel: Unbekannte türmen mit Schmuck, Bier und Pralinen

Noch unbekannte Täter brachen am Heilig Abend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.15 Uhr in ein Haus in der Daxlander Straße in Karlsruhe ein.