vor 1 Stunde Karlsruhe Einbruch in Grünwinkel: Schmuck im Wert von 600 Euro entwendet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter verschafften sich am Montag in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 19.55 Uhr über die rückwärtige Gartenseite Zutritt zu einem Anwesen im Grünwinkler Merkurweg. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.