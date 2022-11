Karlsruhe vor 1 Stunde

Einbruch in Grötzingen: Diebe machen "große Beute"

Am Freitagabend gelang es Unbekannten in zwei Einfamilienhäuser in Karlsruhe Grötzingen einzubrechen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu erbeuten. Mittels Pressemitteilung sucht die Polizei Karlsruhe nun nach Zeugen.