von (pol/lan)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 23.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Kastanienallee in Karlsruhe-Daxlanden ein, so eine Pressemitteilung der Polizei. Nachdem sich die Täter Zutritt über eine Balkontür verschafft hatten, kurbelten sie offenbar sämtliche Rollläden nach unten und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 3.500 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.