Einbruch in Apotheke: Diebe entkommen mit Diebesgut in unbekannter Höhe

Drei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Apotheke in der Landauer Straße eingebrochen, so die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.