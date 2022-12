Walzbachtal vor 57 Minuten

Einbruch im Walzbachtal: Diebe erbeuten Diebesgut im Wert von 8.000 Euro

In ein Vereinsheim in der Grombacher Straße in Jöhlingen sind zwischen Samstag und Dienstag unbekannte Diebe eingedrungen. Insgesamt wird der Wert des Diebesguts auf etwa 8.000 Euro geschätzt, der Sachschaden auf zirka 2.500 Euro, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt.