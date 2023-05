Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen unbekannte Täter zwischen Mittwoch 16 Uhr und Freitag 08.30 Uhr in eine Schreinerei in der Karlsruher Boschstraße ein. Hierbei verschafften sich die Langfinger über ein Fenster Zugang zum Firmengebäude und entwendeten Werkzeug im Gesamtwert von etwa 2.540 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Freitag auf Samstag in der Waldstadt. Die Täter drangen zwischen 19.30 Uhr und 8.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in eine Tiefgarage im Ruschgraben ein. In der Folge nahmen die Diebe unter anderem ein verschlossenes E-Bike, einen Fahrradanhänger sowie Druckluftkompressor mit. Der Diebstahlsschaden kann hier auf etwa 7.000 Euro beziffert werden.

Der dritte Einbruch fand am Samstag 21.30 Uhr auf Sonntag 15.30 Uhr in der Haid-und-Neu-Straße in der Karlsruher Oststadt statt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Einbrecher über ein Fenster an der Vorderseite in einen dortigen Bürokomplex eindrangen. Dabei wurden mehrere Notebooks, eine Spiegelreflexkamera mit den dazugehörigen Objektiven und Bargeld im Wert von insgesamt 6.000 Euro gestohlen.

Zeugen der jeweiligen Einbrüche werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721/ 666 36 11 Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt unter 0721/ 967 180 in Verbindung zu setzen.