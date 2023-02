Pfinztal vor 36 Minuten

Pfinztal: Einbrecher klauen 400 Kilogramm schweren Tresor - und bekommen ihn nicht auf

Unbekannte haben einen 400 Kilogramm schweren Tresor aus einem Haus in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) entwendet. Die Täter konnten den Safe jedoch nicht knacken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tresor sei 150 Meter von dem Haus entfernt gefunden worden, in das sie über den Garten eingestiegen waren.