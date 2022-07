Karlsruhe vor 1 Stunde

Einbrecher am Karlsruher Lindenplatz auf frischer Tat ertappt

Das Mitglied einer Wohngemeinschaft erwischte am späten Dienstagabend einen Einbrecher, als der versuchte, durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung am Lindenplatz in Mühlburg zu gelangen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervor. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht, weshalb der Mitbewohner den Mann nur von hinten erkennen konnte.