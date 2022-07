von ka-news.de

Die ehemalige Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Karlsruhe ging bei den Bundestagswahlen 2021 als klare Siegerin des Stadtkreises hervor. Für sie ist es die erste Amtszeit in Berlin.

Kurz und knapp: Wie ist es für Sie, nach einem Jahr im Bundestag zu sein?

Die Arbeit im Bundestag ist für mich ein absoluter Traumjob mit vielen Möglichkeiten. Innerhalb der grünen Fraktion befinden sich meine Arbeitsfelder besonders in der Landwirtschafts- und Energiepolitik. Als Berichterstatterin für Tierschutzpolitik liegt hier meine Hauptverantwortung. Meine Motivation etwas zu verändern, ist nach den ersten Monaten im Parlament weiterhin hoch, sogar deutlich gewachsen.

Zoe Mayer bei den Bundestagswahlen 2021 im Karlsruher Rathaus. | Bild: ka-news.de

Durch meine politische Arbeit wird mir jeden Tag klarer, wie viel in diesem Bereich im Argen liegt und wie prekär unsere Tierhaltung in Deutschland aufgestellt ist. Mit meinem engagierten und mittlerweile vollständigen Team gebe ich alles, um Veränderungen zu erreichen. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Krise werfen viel durcheinander, aber beschleunigen auch manchen Prozess.

Was gefällt Ihnen an Berlin und was nicht?

Berlin hat ein tolles Angebot an Museen und Restaurants, allerdings komme ich nur selten dazu, Berlin als Stadt kennenzulernen. Mein Arbeitsalltag ist sehr straff und meist reiht sich ein Termin an den anderen, so dass wenig freie Zeit bleibt. Dieses Pensum ist über mehrere Sitzungswochen hinweg sehr anstrengend. Wenn ich keine beruflichen Termine im Bundestag habe, fahre ich daher am liebsten nach Hause nach Karlsruhe.

Wie ist die Zusammenarbeit bislang mit den anderen Abgeordneten innerhalb Ihrer Fraktion?

Mit meinen Fraktionskolleg*innen arbeite ich sehr gut zusammen. Als neue Abgeordnete erfahre ich in meiner Fraktion viel Unterstützung und freue mich sehr über das gute Arbeitsklima. Innerhalb der Ampel gehen die Positionen teilweise weit auseinander, was nicht immer einfach ist. Dennoch finden wir bislang eine gute Ebene der Zusammenarbeit.

Die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP ist seit Dezember 2021 im Amt. | Bild: Christoph Soeder/dpa

Wie laufen aktuell die Debatten zu Corona? Wie ist Ihr Eindruck?

Die Corona-Debatte nimmt gerade wieder Fahrt auf und ich finde es wichtig, diesmal frühzeitig Lösungen zu finden. Die Corona-Lage ist für uns im Bundestag immer ein dominantes Thema und die Diskussion von Maßnahmen ist fortwährend präsent. Hier gehen aber bekanntermaßen die Positionen gerade zur FDP weit auseinander.

Wie ist es, in Berlin zu wohnen? Was ist anders im Vergleich zu Karlsruhe?

Das Leben in Berlin ist deutlich anonymer und hektischer. Auch das schlechte Wetter in Berlin ist für mich gewöhnungsbedürftig. Karlsruhe ist mein Zuhause. Für mich bleibt Karlsruhe meine Lieblingsstadt und ich freue mich immer, wenn ich Zeit in Karlsruhe verbringen kann.

Vermissen Sie Karlsruhe? Wenn ja, was genau?

Da ich sehr viel im Wahlkreis unterwegs bin, vermisse ich die Stadt zum Glück selten. - Würden Sie gerne wiedergewählt werden? Zur Wiederwahl kann ich nach einem