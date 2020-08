Ein 25-jähriger Mann zerstörte am Montagabend erst eine Balkontür und dann das Auto seiner Ex-Freundin. Diese flüchtete mit ihrem neuen Liebhaber aus der Wohnung und rief die Polizei.

Zunächst schlug der Ex-Lover mit einer Cola-Flasche die Balkontür in der Wohnung des neuen Partners in Grünwinkel ein und beleidigte die Anwesenden. Unterdessen flüchtete die 21-Jährige mit ihrem neuen Liebhaber über die Wohnungseingangstür ins Freie. Anschließend demolierte er noch mit einem Brecheisen das Auto.

Der junge Mann war wohl so in Rage, dass er sich zunächst in der Wohnung irrte: "Der Beschuldigte war zuallererst durch eine geöffnete Terrassentür in eine falsche Wohnung eingedrungen, in der er versehentlich seine Ex-Freundin wähnte", so die Polizei.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten den 25-Jährigen bei der Fahndung in der Nähe fest. Er führte einen verbotenen Schlagring sowie eine geringe Menge Marihuana bei sich. Von den Polizeibeamten in der Folge zur Raison gebracht, wird der junge Mann nun mit einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz rechnen müssen.