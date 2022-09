Karlsruhe vor 2 Stunden

Eichner spürt härteren Konkurrenzkampf beim KSC

Trainer Christian Eichner vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat in der Länderspielpause einen zunehmenden Konkurrenzdruck in seiner Mannschaft wahrgenommen. "Die Spiele im Training sind nicht mehr so torreich und werden insgesamt enger", sagte der 39-Jährige zwei Tage vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg. Auch hätten die zurückgekehrten Innenverteidiger Florian Ballas und Christoph Kobald ihre Aufgaben in den absolvierten Testspielen sehr gut gelöst. Schwer haben es die beiden dennoch, denn Marcel Franke und Stephan Ambrosius haben ihre Sache als Stammspieler «einfach auch gut gemacht», so Eichner.