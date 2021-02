vor 3 Minuten Karlsruhe Erfolg des Karlsruher SC im "Misserfolg" begründet

Trainer Christian Eichner erklärt den derzeitigen Aufschwung des Karlsruher SC mit den vergangenen Krisen. Auf die Frage, was die Gründe für den Erfolg seien, antwortete der 38-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Der Misserfolg. Die Mannschaft hat extrem gelitten." Von den sechs Spielen in diesem Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga haben die Badener fünf gewonnen und 16 von 18 möglichen Punkten geholt.