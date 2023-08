Karlsruhe vor 1 Stunde

Edeltrudtunnel wird heute Nacht in Richtung Pfalz gesperrt

Der Edeltrudtunnel in Karlsruhe muss in Fahrtrichtung Westen gesperrt werden. Allerdings nur in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür sind Arbeiten im Fahrbahnbereich, wo das Tiefbauamt Sensoren für die Tunnelsteuerung einbauen lässt.