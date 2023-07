"Nach zwei bis drei guten Jahren können wir heute offiziell den Tunnel in seinen vollen Betrieb überführen", sagt Baubürgermeister Daniel Fluhrer zu Beginn einer Pressekonferenz am Dienstag, 11. Juli. Im Herbst 2020 ging es mit den Vorbereitungen los. Nun sind die Baumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens und Budgets von 40 Millionen Euro abgeschlossen.

Technik war an kritischem Punkt

"Auch wenn Bauen momentan schwierig ist, aufgrund der Lieferschwierigkeiten und Ressourcen-Probleme, haben wir das Projekt in Karlsruhe zufriedenstellend zur Vollendung geführt", meint der Bürgermeister. Als besondere Herausforderung habe sich bei der Sanierung des 30 Jahre alten Tunnels die veraltete Technik herausgestellt.

"Wir waren in dieser Hinsicht bereits an einem kritischen Punkt angelangt. Nun ist die Technik, sowie die Baustruktur und der Fahrbahnbelag wieder auf dem neusten Stand", so Fluhrer. Die Baumaßnahmen wurden derweil unter laufendem Fahrbetrieb vorgenommen.

Bau, während laufendem Verkehr

"Es war ein riesiger Eingriff in die Hauptschlagader der Stadt. Deshalb musste der Verkehr in einem gewissen Umfang weiter laufen", erklärt der Bürgermeister. Den ein oder anderen Stau - oder nicht aktuelle Umleitung - waren eine Konsequenz, die hingenommen werden musste.

Schlussendlich standen Sicherheitsprüfungen und die Inbetriebnahme der Sicherheits- und Steuertechnik an der Tagesordnung. "Wir konnten unsere Tests kürzlich mit der Blindgängersuche am Schwarzwaldkreuz kombinieren. Das hat sich in diesem Zug angeboten", so Fluhrer.

Erhöhte Sicherheit

Die Sicherheitsstandards des Tunnels wurden im Vergleich zum alten Bau deutlich erhöht. Neben neuen Lichtanlagen wurden beispielsweise alle 60 bis 80 Meter neue Fluchtwege eingebaut. Über diese sind die voneinander getrennten Röhren zu erreichen.

"Der schlimmste Fall ist der Brandfall", sagt Tiefbauamtsleiter Martin Kissel. "Durch die kurzen Abstände der Notausgänge wird eine möglichst schnelle Evakuierung ermöglicht. Laut Vorschrift muss ein Notausgang alle 150 Meter zu finden sein - hier wäre es gar alle 60 bis 80 Meter", so Kissel weiter.

Tunnel nicht barrierefrei?

In Sachen Sicherheit tut sich allerdings auch ein Manko hervor. Der Bordstein, mit seiner ungleichen Höhe, ist Segen und Fluch zugleich. "Für mobilitätseingeschränkte Personen ist er ein klares Hindernis. Gleichzeitig bietet der Bordstein aber auch eine sichere Aufenthaltsmöglichkeit, sollte die Fahrbahn von einem Unfall betroffen sein", meint der Leiter des Tiefbauamts.

Dirk Milbich, Tunnelmanager im Edeltrudtunnel: "Ein Bordstein mit einer durchgängigen Höhe von drei Zentimetern, wie beispielsweise im Karoline-Luise-Tunnel, war hier leider nicht möglich."

Der Grund: Die Fahrbahn der Südtangente befinde sich in einer Schräglage. Außerdem seien beide Röhren auf einer unterschiedlichen Höhe. "Wir konnten so also keinen durchgängig ebenerdigen Bordstein realisieren. Kompensiert wird dies durch das Näherrücken der Notausgänge", erklärt Milbich. Unterm Strich sind Mobilitätseingeschränkte im Ernstfall also auf Hilfe angewiesen.

Auch wenn ein ebenerdiger Bordstein nicht zu den Baumaßnahmen zu rechnen ist, so wurde in puncto Sicherheit an anderen Stellen nachgelegt. So sorgen beispielsweise 1350 LEDs für eine zuverlässige Beleuchtung des Tunnels.

Für die kommenden Jahre gerüstet

"Außerdem haben wir 59 Kameras und 38 Lautsprecher installiert. Die Akustik sollte also großartig sein", scherzt der Baubürgermeister. Durch die Erweiterungen sei der Edeltrudtunnel für die kommenden Jahre gut gerüstet.

Unter anderem wurden durch die Baumaßnahme rund 24 Kilometer Kabellehrrohre verlegt. Diese werden von knapp 220 Kilometern Strom- und Steuerungskabel durchzogen. Zusammen läuft alles in der neuen Leit- und Steuerungszentrale.

Es gilt wieder 80

Hier drückt Bürgermeister Fluhrer um 11.45 Uhr am Dienstagmittag selbst den Knopf, um den Verkehr auf die gewohnten 80 km/h zu regeln. "Hiermit sind die 80 wieder eröffnet", sagt der Baubürgermeister.

Hier drückt Bürgermeister Fluhrer um 11.45 Uhr am Dienstagmittag selbst den Knopf, um den Verkehr auf die gewohnten 80km/h zu regeln. "Hiermit sind die 80 wieder eröffnet", sagt der Baubürgermeister.

Und schon braust der Verkehr wieder mit 80 Sachen aus der Stadt. "Ein kleiner Klick für den Bürgermeister, ein großer für die Verkehrsführung", kommentiert Fluhrer, während der Verkehr unmittelbar an Fahrt aufnimmt.

Zum Sturz auf Südtangente

Zu guter Letzt äußert sich der Baubürgermeister zu dem jüngsten Sturz eines Jugendlichen auf die Südtangente. Gegenüber ka-news.de sagt Fluhrer: "Natürlich war das ein tragischer Unfall. In eine Sicherung des Bereichs ist die Stadt derzeit dennoch nicht involviert."

Sollte vonseiten der Polizei der entsprechende Bedarf festgestellt und mitgeteilt werden, so werde man selbstverständlich entsprechende Maßnahmen prüfen. Bisher sind keine geplant.