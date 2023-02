Karlsruhe vor 2 Stunden

Polizei-Erfolg: Mutmaßlicher Edeka-Räuber in U-Haft

Ein 40-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft. Der Mann wird beschuldigt, am vergangenen Montag einen Edeka-Supermarkt und eine Bäckerei in Pfinztal-Berghausen überfallen zu haben. Anschließend bedrohte er einen Taxifahrer mit einem Messer.