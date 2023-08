Laut Polizei Karlsruhe fuhren die beiden 55 und 60 Jahre alten E-Bike-Fahrer gegen 17.50 Uhr auf dem Schlossplatz in entgegengesetzte Richtung. Als beide einen dort aufgestellten Container offenbar mit geringem Abstand und ohne Sicht passieren wollten, kollidierten sie miteinander.

In der Folge stürzten die Männer zu Boden. Während der 60-Jährige mit leichten Verletzungen in Form von Prellungen davonkam, zog sich der 55-jährige Pedelec-Fahrer eine schwere Kopfverletzung zu. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus. Beide Radfahrer waren ohne Helm unterwegs. An den Pedelecs entstand ein Sachschaden von jeweils mehreren hundert Euro.