Der Talentwettbewerb des Durlacher Altstadtfests geht am Samstag, 14. Juli, in die nächste Runde. Gesucht werden wieder talentierte Bands und Solokünstler unter 25 Jahren. Interessiert? Dann bewirb dich ab sofort!

Du bist musikbegeistert, genießt es vor einem großen Publikum aufzutreten und wolltest schon immer mal auf der selben Bühne stehen, wie einst Max Giesinger und Eva Croissant? Dann ist der Talentwettbewerb genau das richtige Event für dich!

Insgesamt erhalten drei Bands und drei Solokünstler die Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer treten am Samstag, 14. Juli, ab 14 Uhr auf der Bühne vor dem Durlacher Rathaus auf. Die Auftrittsdauer der Solokünstler beträgt 20 Minuten, die der Band 30 Minuten. Eine professionelle Jury beurteilt den Auftritt nach standardisierten Kriterien und entscheidet über die Platzvergabe. Jeden Teilnehmer erwarten attraktive Preise. Keiner geht leer aus!

Talentwettbewerb - Durlacher Altstadtfest 2017 Alle Bilder

Wie kann man teilnehmen?

Bewirb dich jetzt unter www.backstagepro.de oder per Mail an julia.brusel@durlach.karlsruhe.de. Folgende Infos solltest du in deine Bewerbung reinpacken:

Pressetext/ Vorstellung der Band oder des Solokünstlers

Hochauflösendes Foto

Links zu Audios

Links zu Social-Media-Channels/Website (falls vorhanden)

Links zu Videos (falls vorhanden)

Bewerbungsschluss ist der 1. Mai. ka-news wünscht viel Erfolg!