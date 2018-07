vor 1 Stunde Karlsruhe Feiern in den Gassen: Durlacher Altstadtfest eine Woche später als gewohnt!

Eine Woche später als gewohnt findet am Freitag, 13. und Samstag, 14. Juli in Durlach zum 42. mal das Altstadtfest in den Straßen und Gassen des größten Karlsruher Stadtteils statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.