Feste Feste feiern - das können die Durlacher und das zeigen sie jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende, wenn wieder das Altstadtfest steigt. Zum mittlerweile 43. Mal zieht es die Menschen aus der Region in Karlsruhes größten Stadtteil.

Was mit der Einweihung der Fußgängerzone in der Pfinztalstraße im September des Jahres 1977 begann, entwickelte sich in der Folgezeit zum größten Stadtteilfest in Karlsruhe und ist heute weit über die Grenzen Karlsruhes hinaus in der gesamten Region bekannt. Zum 43. Mal laden die Durlacher nun zu ihrem Altstadtfest am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli.

Im Rahmen eines abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramms wird das Altstadtfest am Freitag, 5. Juli um 17 Uhr auf der Bühne am Rathaus offiziell eröffnet. Nach dem musikalischen Auftakt durch die Big-Band des Markgrafen-Gymnasiums wird Ortsvorsteherin Alexandra Ries die Gäste und Besucher begrüßen.

Anschließend wird, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Frank Mentrup, der Fassanstich vorgenommen. Mit dem Eröffnungsprogramm fällt gleichzeitig der Startschuss für zwei Tage ausgelassene Stimmung, Spaß und Partylaune.

Ehrenamtlich und mit viel Engagement haben die 34 teilnehmenden Vereine, Organisationen und Verbände auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Auf insgesamt elf Bühnen werden während der gesamten Festzeit zahlreiche Bands für die musikalische Unterhaltung sorgen. Ob Pop, Rock, Soul oder Jazz - auf dem Altstadtfest findet sicherlich jeder etwas für seinen Musikgeschmack.

