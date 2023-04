Als letzter Kandidat in der ersten Live-Show der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" trat Sem Eisinger auf. Und begeisterte mit seinem Cover "Anything But Love" von Daniel Schuhmacher das Publikum. Standing Ovations sowohl von den Gästen als auch von der Jury. Doch was diese nicht wussten: Kurz vor der Show ereilte den 29-Jährigen ein Schicksalsschlag.

DSDS: Kandidat Sem verliert seinen Vater kurz vor der Show

Ein paar Stunden vor der Show erfuhr Sem, dass sein Vater verstorben war. Davon wusste das Publikum bei seinem emotionalen Auftritt jedoch nichts.

Nach seinem Auftritt kam Moderatorin Laura Wontorra auf ihn zu und legte den Arm um ihn. "Wie emotional war das für dich auf der Bühne?", fragte Wontorra. Doch Sem gab keine Antwort, blickte stattdessen auf den Boden.

DSDS-Kandidat Sem erzählt in Interview von seinem Verlust

Nach der Show erzählt Sem in einem Interview mit RTL von seinem Verlust: "Heute Morgen um viertel nach sieben habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist". Es sei der Traum und der Wunsch seines Vaters gewesen, dass er bei der Show auftritt.

Auch die Woche vor der Live-Show war für den Frankfurter sehr belastend. Er sei auf Mallorca gewesen, bevor er zur Live-Show gefahren ist, und habe nach seinem Vater geschaut, erzählt er in dem Interview.

DSDS: Diese Kandidaten sind noch dabei

Mit seinem emotionalen Auftritt schaffte es Sem in die nächste Runde der Casting-Show. Nun tritt er in der nächsten Live-Show gegen folgende Konkurrentinnen und Konkurrenten an:

Peris Grigoriadis (25)

Lorent Berisha (19)

David Leischik (27)

Aileen Sager (22)

Kiyan Sepehr Yousefbeik (25)

Monika Gajek (21)

Lawa Baban (25)

Die nächste Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" wird am Samstag, 8. April 2023, ausgestrahlt. Los geht es um 20.15 Uhr live auf RTL und RTL+.