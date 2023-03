Im dritten Thailand-Recall steht für die Kandidaten von DSDS 2023 etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Die Teilnehmer treten im Duett auf, Chefjuror Dieter Bohlen zufolge "die Königsdisziplin in der Musik". Den Sendeterminen von DSDS Staffel 20 zufolge geht es am Samstag, den 18. März um 20:15 Uhr für die Teilnehmer paarweise vor die Jury, mit dem Ziel ins Recall-Finale zu kommen.

Die Wahl des richtigen Duett-Partners und obendrein des richtigen Songs ist für viele gar nicht so einfach. "Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist - das wird auf jeden Fall Stress geben!", gibt Kandidatin Rose vor der Sendung zu. Sie hat große Angst sich den falschen Song auszusuchen, denn auf den kommt es schließlich an. Auch die Partnerwahl spielt eine große Rolle. Natalie und Aileen finden sich sofort zusammen und entscheiden sich einstimmig für ihre Schlagernummer. Andere Kandidaten haben da noch Schwierigkeiten.

Es geht aber nicht nur darum, den richtigen Partner, den passenden Song und das perfekte Outfit zu finden. Als ein thailändischer Tattookünstler den Kandidaten anbietet, ihnen ein persönliches Glücks-Tattoo stehen zu lassen, zeigen sich manche von ihrer emotionalen Seite. Besonders David und Felix finden sich in der spirituellen Prozedur selbst wieder und teilen persönliche Gedanken: Beide hatten in der Vergangenheit bereits mit Depressionen und Selbstzweifel zu kämpfen und sind froh, sich als Duett-Partner zu haben.

Für ein Duo wird es kurz vor dem Auftritt brenzlig: Marleen quälen plötzlich heftige Magenschmerzen und sie muss sich übergeben. Ob sie es trotzdem schafft, das Duett zu überstehen?

Es geht auf das Finale zu und der Druck für die Teilnehmer steigt, das wissen auch die Juroren. Wer hat sich zusammengetan, um gemeinsam für den Einzug ins Recall-Finale zu kämpfen? Wer überzeugt die DSDS-Jury 2023? Alle Paare und ihre Songs werden hier vorgestellt.

DSDS 2023: Das sind die Kandidaten-Duette und ihre Songs

Felix Gleixner (27) aus Amberg und David Leischik (27) aus Köln singen "We've Got Tonight" von Ronan Keating feat. Jeanette Biedermann

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) und Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe singen "Dancing With A Stranger" von Sam Smith feat. Normani

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden und Aileen Sager (23) aus Birkenfeld singen "Warum hast du nicht nein gesagt" von Roland Kaiser& Maite Kelly

Jaden Fischer (17) aus Bocholt und Sem Eisinger (29) aus Frankfurt singen "You Raise Me Up" von Josh Groban

Rose Ndumba (24) aus Essen und Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim singen "See You Again" von Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

Lawa Baban (25) aus Gießen singt "Endless Love" von Luther Vandross& Mariah Carey

Monika Gajek (21) aus Salzgitter und Jill Lange (22) aus Römerstein singen "Ain't Nobody (Loves Me Better)" von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson

Tatjana Ivanovic (19) aus Pfäffikon (Schweiz) und Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover singen "The Joker And The Queen" von Ed Sheeran feat. Taylor Swift

Die Übertragung von DSDS Staffel 20übernimmt natürlich wie immer RTL.