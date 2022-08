Karlsruhe 19. August 2022, 16:58 Uhr

Karlsruher Polizei fasst Drogenbande: Neun Tatverdächtige in Haft

Die Karlsruher Polizei hat eine große Drogenbande gefasst. Neun Tatverdächtige kamen in Untersuchungshaft, weitere sind noch auf der Flucht. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden Anfang August mehr als 30 Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume im nördlichen Landkreis Karlsruhe sowie in den Regionen Heidelberg und Speyer durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten dabei mehr als 150 Kilogramm Marihuana, zweieinhalb Kilogramm Kokain und jeweils über ein Kilogramm Haschisch und Amphetamin sowie Schusswaffen. Außerdem stellten sie Vermögenswerte von mehreren Hunderttausend Euro sicher, darunter ein Sportboot, Schmuck, Uhren und Bargeld.