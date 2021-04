vor 18 Minuten Karlsruhe Dreister Diebstahl: Unbekannter beklaut Busfahrer - während der einem Rollstuhlfahrer hilft

Ein Diebstahl von besonders dreister Art ereignete sich am Ostermontag am Vorplatz des Hauptbahnhofs in Karlsruhe. Um den unbekannten Täter zu fassen, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.