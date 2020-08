vor 1 Stunde Karlsruhe Drei Männer ohne Mundschutz in Karlsruher Bahn: Sie müssen Bußgeld zahlen

Drei junge Männer zogen am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Karlsruhe die Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren alkoholisiert waren und pöbelten unter anderem den Bahnfahrer an. "Ein 20-Jähriger urinierte zudem auf den Boden der Straßenbahn", teilt die Polizei in einer Meldung mit. Alle drei Männer missachteten die Vorschrift zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.