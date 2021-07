14.07.2021 07:19 Rheinstetten Vier leicht Verletzte: Autofahrer kollidiert mit Rettungswagen in Rheinstetten

Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, wollte ein Autofahrer von Rheinstetten-Forchheim in Richtung Karlsruhe auf die B36 abbiegen und kollidierte dann mit einem Rettungswagen, welcher mit Sondersignal in Richtung Rastatt unterwegs war. Dadurch entstand ein Schaden über 40.000 Euro. Die drei Insassen des Rettungswagens und der Autobeifahrer wurden dabei leicht verletzt. Durch die nachfolgende Absperrung des Unfallortes kam es außerdem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Das teilt das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.