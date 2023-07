Zwischen Freitagabend, 30. Juni, 21 Uhr und Samstagmorgen, 1. Juli, 8.30 Uhr gelangten Unbekannte auf das Anwesen eines Wohnhauses. Die vermeintlichen Einbrecher verschafften sich über den Hof des Hauses in der Neureuter Hauptstraße Zutritt, so die Polizei Karlsruhe.

Hier versuchten die Täter, die Haustür gewaltsam zu öffnen, was ihnen offensichtlich misslang. Anschließend begaben sich die Einbrecher zum Hinterhaus des Wohnanwesens und versuchten dort ebenfalls erfolglos, die Tür aufzuhebeln, berichten die Beamten.

Der durch die Versuche entstandene Gesamt-Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Weitere Einbrüche

In der Petrus-Waldus-Straße versuchten in der Nacht zum Samstag ebenfalls unbekannte Täter gegen 2.30 Uhr, über die Terrassentür in eine Wohnung einzubrechen. Hierbei lösten die Eindringlinge einen Alarm aus und flohen anschließend unerkannt.

Gegen 2.45 Uhr beobachtete ein Zeuge einen weiteren unbekannten männlichen Täter, der sich zunächst an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Schönenberger Straße aufhielt und danach über den Garten verschwand, so die Polizei. Der Unbekannte verschaffte sich anschließend über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus.

Aufgrund der dabei verursachten lauten Geräusche wurde eine Bewohnerin wach, weshalb der Einbrecher die Flucht ergriff. Über die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschaden kann noch keine Angabe gemacht werden.

Karlsruhe Einbruchschutz leicht gemacht: Karlsruher Polizei verrät Tipps und Tricks für sichere vier Wände Das könnte Sie auch interessieren

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721 96 71 80 in Verbindung zu setzen.