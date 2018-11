Parsa Marvi - SPD

Es gab den einen oder anderen Symbolantrag, den wir aber schon längst im Gemeinderat vor den Haushaltsberatungen abgelehnt hatten. Dazu gehört für mich der Antrag "Video-Überwachung auf öffentlichen Plätzen". Hierfür liegen in Karlsruhe die rechtlichen Voraussetzungen nicht vor, und diese sind maßgeblich. Das wusste der Antragsteller auch schon vorher.Es gibt nicht den einen Antrag, der am besten ist. Die Vielfalt macht es. Am meisten überrascht war ich, dass unser SPD-Antrag "Bienen retten mit künstlicher Intelligenz" eine Mehrheit bekam. Hier kam wohl die Einsicht zum Tragen, "Hightech made in Karlsruhe" als große Chance für den Erhalt der Biodiversität einzusetzen. Unser Dank geht hier an alle, die zugestimmt haben. Am meisten geärgert haben wir uns, dass der SPD-Antrag für die Bildung eines Finanztopfes für die Karlsruher Tafeln knapp mit 19 zu 22 Stimmen abgelehnt wurde. CDU und Grüne waren dagegen.