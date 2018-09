Heute geht es ums liebe Geld: Im Rathaus halten die Stadträte heute ihre Reden zum Doppelhaushalt 2019/20. Darin bewerten sie den aktuellen Entwurf des Doppelhaushalts der Stadtverwaltung, der im Juli vorgestellt worden ist. Im November geht es dann ans Eingemachte: Änderungsvorschläge in Form von Anträgen werden in einer weiteren Sitzung im November behandelt. ka-news berichtet im Live-Ticker aus dem Rathaus.

18.20 Uhr

"Wir stehen zur Investition in das Badische Staatstheater. Nur durch Um- und Ausbau bleibt die Strahlkraft des Theaters über die Region hinaus erhalten. Wichtig ist allerdings: Das Theater muss schleunigst die Betriebs- und Folgekosten durch Umbau und Sanierung durchrechnen, um effizienter zu werden!"

18.15 Uhr

Auch die Kult-Fraktion fordert, dass die Stadtverwaltung ihre Flotte auf E-Mobilität anpasst. "Für den anstehenden Doppelhaushalt beantragen wir erneut mehr Geld für die verstärkte Zweckbindung von Mitteln der Kraftfahrzeug-Beschaffung zum Aufbau einer Infrastruktur für e-mobility und eines städtischen Fahrzeugpools mit alternativen Antriebsarten. "Wir fordern zudem mehr Geld für die Karlsruher Radverkehrsförderung: mindestens 15 Euro pro Einwohner!"

18.07 Uhr

"Bei der Stadtplanung zeigt sich die Herausforderung neuen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig die Interessen jener, die schon lange hier wohnen, zu achten. Also nach vorne zu schauen, ohne den Blick auf die gebaute Vergangenheit der Stadt zu verlieren. Verdichtung wirkt sich vielfach auf auf die Lebensqualität aus der bisherigen Bewohner der Quartiere aus. Im Sinne der Stadtentwicklung muss es daher neben neuem Wohnraum auch stärkeren Schutz des Stadtgrüns samt Entwicklung zusätzlicher, hochwertiger Grünflächen geben."

18.03 Uhr

"Karlsruhe muss weiter investieren, in Verbesserung und Neues. Wir von Kult wollen in diesem Haushalt in die Menschen investieren und dabei die strukturell benachteiligten in der Gesellschaft im Auge behalten. Das wachsende Karlsruhe benötigt darüber hinaus mehr Wohnungen und bestens ausgestattete Bildungseinrichtungen."

Kult startet ihre Haushaltsrede

18:00 Uhr: Oberbürgermeister Frank Mentrup dankt Stadtrat Johannes Honné (Grüne) und übergibt das Wort an Stadtrat Michael Haug von der Kult-Fraktion.

17. 58 Uhr

"Die dramatische Verzögerungen bei der Sanierung der Stadthalle verursacht uns heftige Bauchschmerzen. Unabhängig von den Ursachen gilt es jetzt alles dafür zu tun, den finanziellen Schaden und Imageverlust so weit wie möglich zu minimieren."

17.55 Uhr

"Die Kombilösung lastet wie Blei auf der mittelfristigen Finanzplanung. Das wird den Haushalt schwer belasten und ist nicht mehr zu vermeiden. Wir wenden uns aber dagegen, das durch Kürzungen beim Bus- und Bahnangebot auszugleichen. Auch die Fahrpreise sind aus unserer Sicht ohnehin schon vergleichsweise hoch, vor allem auf Kurzstrecken und für Familien. Hier sind günstigere Angebote notwendig."

17.51 Uhr

Beim Thema Verkehr fordert Honné in seiner Rede ein klares Umdenken. Städtische Fahrzeuge sollen künftig weitestgehend elektrisch betrieben werden, zudem wollen die 'Grünen' den Radverkehr weiter stärken. "Beim Verkehr könne wir nicht weitermachen wie bisher. Die Reichweite von Elektroautos ist inzwischen für den Großteil der Fahrten kein Problem mehr. Deshalb sollten die Fahrzeuge der Stadtverwaltung im Rahmen der normalen Einsatzbeschaffung durch E-Autos ersetzt werden, soweit das machbar ist.

Zwar würden mit den Elektroautos die Luftqualität verbessert und der Lärm reduziert, andere negative Wirkungen wie der extrem Platzbedarf für den fließenden Verkehr sowie für geparkte Fahrzeuge blieben aber und seien auf Dauer nicht hinnehmbar, so der Fraktionsvorsitzende der 'Grünen'.

17.47 Uhr

"Es ist unsere Aufgabe, das Städtische Klinikum so zu unterstützen, dass es in der Balance zwischen Wettbewerb und Kooperation mit den anderen Kliniken in unserer Region gut aufgestellt wird", sagt Honné beim Thema Gesunde Stadt über die Sanierung des Klinikums, deren qualitativ guten und zeitgerechten Baufortschritte die 'Grünen'-Fraktion begrüßt. "Beim Ausgleichs des Defizits sehen wir einen Handlungsbedarf beim Land und vor allem beim Bund für eine bessere Krankenhausfinanzierung."

17.40 Uhr

"ZKM und Badisches Staatstheater sind die kulturellen Zugpferde der Stadt mit den höchsten Besucherzahlen. Die hohen Kosten für Neubau und Erweiterung des Staatstheaters werden nach und nach auch im städtischen Haushalt zu Buche schlagen. Wie schwer, aber auch wie notwendig die Entscheidung für dieses Bauvorhaben war, haben wir in der damaligen Debatte ausführlich dargestellt. Wenn die einnahmen der Stadt weiterhin sprudeln, werden wir auch diesen 'Brocken' bewältigen."

17.32 Uhr

Die Bildung von Kindern und Jugendlichen sieht der 'Grünen'-Fraktionsvorsitzende als eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben. "Eine der größten Zukunftsaufgaben für Familien in Karlsruhe ist der Ausbau von Kitas. Die Quote kommunaler Kitas liegt inzwischen bei unter zehn Prozent. Diese Mindestquote muss wenn möglich erhöht werden, wir 'Grüne' setzten uns deshalb dafür ein, dass bei allen Baumaßnahmen die Einrichtung kommunaler Kitas geprüft wird."

17.25 Uhr

"Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist ein Mindestmaß an gerechter Verteilung der Ressourcen, damit alle teilhaben können am Leben einer Stadt. Davon entfernen wir uns in Deutschland immer mehr." "Zentral für das Soziale ist in erster Linie die Wohnungspolitik.

'Arm durch Wohnen' heißt es auch in Karlsruhe mittlerweile für viele. Zur sozialen Gerechtigkeit gehört auch, eine adäquate Wohnung zu haben. Deshalb müssen wir weiter den sozialen Wohnungsbau unterstützen. Wir 'Grüne' wollen, dass auch auch Familien und Menschen mit geringem Einkommen in Zukunft in Karlsruhe leben können. Dazu müssen die Mittel für Wohnraumförderung in Höhe der letzten Jahre fortgeschrieben werden", so Honné.

'Grüne' starten ihre Haushaltsrede

17:20 Uhr: Oberbürgermeister Frank Mentrup dankt Stadträtin Elke Ernemann (SPD) und übergibt das Wort an den Vorsitzenden der 'Grünen'-Gemeinderatsfraktion Johannes Honneé.

17.06 Uhr

"Bürgerzentren müssen erhalten, wenn erforderlich ausgebaut und vor allem unterstützt werden", so die SPD-Stadträtin zur kommunalen Sozialpolitik. "Ihr Stadtteil - ihr Bürgerzentrum - die Bürgerinnen und Bürger brauchen diese Identifikation mehr denn je."

"Das bürgerliche Engagement vieler Einzelner hier vor Ort in ihrem Stadtteil kann nicht oft genug erwähnt und gewürdigt werden. Dennoch wird es ihnen oftmals aufgrund unverständlicher bürokratischer Hürden nicht immer leicht gemacht", kritisiert Ernemann. "Wir bitten die Verwaltung hier weniger bürokratisch zu handeln und mehr unterstützend Hilfe zu geben."

16.43 Uhr

Laut Ernemann hat auch das Thema Kita-Betreuung ein großes Gewicht für die SPD-Fraktion: "Unser Ziel ist klar: Die SPD-Fraktion möchte nicht, dass immer weiter steigende Kita-Gebühren zu immer größer werdenden Belastungen Karlsruher Familien führen", macht die Stadträtin deutlich. "Unser Ziel bleibt: Der Kita-Besuch muss kostenfrei werden, Kinder dürfen keine finanziell nur schwer tragbare Belastung für ihre Eltern sein."

Zudem führt sie aus, das gemeinschaftliche Ziel der SPD-Fraktion müsse es sein, Förderangebote an allen Kitas auszubauen, um bereits "unsere Kleinen auf ein gutes Leben in einer komplexer werdenden Welt vorzubereiten." Als wichtige Themen nennt Ernemann hier Sprachförderung, Informationen über gutes und richtiges Essen, Gewaltprävention und Demokratieerziehung.

16.30 Uhr

In ihrer Rede betont SPD-Stadträtin Elke Ernemann die Wichtigkeit von Kultur für die Stadt Karlsruhe: "Das breitgefächerte ausgezeichnete Kulturangebot in unserer Stadt ist kein nettes Extra, das wir uns in wirtschaftlich guten Zeiten leisten können und auf das in schwierigen Zeiten verzichtbar wäre", macht sie deutlich.

"So ist es mir ein wichtiges Bedürfnis, den Zugang zu den vielfältigen kulturellen Angeboten in unserer Stadt auch weiterhin möglichst vielen Menschen zu ermöglichen und auszubauen."Aber sie macht auch klar: "Kultur findet aber nicht nur in großen Theaterhäusern und Museen statt, sondern im Alltag. Auch deshalb ist die so genannte Soziokultur ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturszene."

SPD startet ihre Haushaltsrede

16.28 Uhr: Oberbürgermeister Frank Mentrup dankt Tilman Pfannkuch und übergibt das Wort an Stadträtin Elke Ernemann (SPD).

16.18 Uhr

"Die CDU-Fraktion wird Mittel für ein Konzept zur Schaffung einer flächendeckenden schnellen Breitband-Infrastruktur beantragen", so Pfannkuch zum Themenschwerpunkt Digitalisierung. "Für dieses Vorhaben fangen wir glücklicherweise nicht bei null an. Um für die "Datenströme der Zukunft" gerüstet zu sein, fordert er die "Technologie der Zukunft" - "Kompromisslos", wie er sagt.

16.14 Uhr

Zum Problem der Wohnraumknappheit sagt Pfannkuch: "Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist für die Wirtschaft unserer Stadt von zentraler Bedeutung. Die Politik fordert aller Orten Handlung. Wir sehen allerdings keinerlei Fortschritte", klagt er. "Bund und Länder sitzen auf Flächen, die dringend für den Wohnungsbau benötigt würden."

"Gleichzeitig stößt in unserer Stadt die Innenentwicklung bereits jetzt an Grenzen", kritisiert Pfannkuch. Und: "Auch das stätdtische Wohnungsunternehmen, die Volkswohnung, muss alles geben und noch mehr machen: Sie muss neue Wohneinheiten errichten, und zwar so viele wie möglich!"

Und auch für das Thema Wirtschaftsförderung findet der Fraktionsvorsitzende klare Worte: "Wir brauchen schlicht mehr Arbeitsplätze. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen!" Diese hängen maßgeblich von unserem Gewerbeflächenpotential ab, so Pfannkuch. "Das wird jedoch in wenigen Jahren aufgebraucht sein. Dieser Entwicklung müssen wir unser Hauptaugenmerk widmen, wenn wir die Erfolgsstory unserer Stadt weiterschreiben wollen."

15.56 Uhr

Aber auch Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sind laut Pfannkuch Schwerpunktthemen seiner Fraktion: "Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit sind für das Zusammenleben in unserer Stadt essentiell. Deshalb sind sie das Credo der CDU", stellt er klar.

15.45 Uhr

"Unsere Stadt ist in einer glänzenden Verfassung. Ganz unbescheiden sage ich: In allen wesentlichen Punkten haben wir, die CDU-Fraktion, an dieser guten Entwicklung unserer Stadt mitgewirkt. Genau an dieser Kontinuität werden wir festhalten", lobt der Fraktionsvorsitzende in seiner Rede. Er wolle auch im kommenden Doppelhaushalt das Prinzip der Haushaltsstabilisierung weiterverfolgen. "Langfristig dürfen wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen", betont er.

CDU startet ihre Haushaltsrede

15.36 Uhr: Die Gemeinderatssitzung um die Haushaltsreden zum Doppelhaushalt 2019/2020 startet. Oberbürgermeister Frank Mentrup begrüßt die Gemeinderäte.

Als größte Fraktion im Gemeinderat startet die CDU in die Haushaltsdebatte. Es spricht Tilman Pfannkuch, Fraktionsvorsitzender der Karlsruher CDU.

