vor 4 Stunden Karlsruhe Friedemann Kalmbach (Für Karlsruhe) zum Doppelhaushalt 2019/2010: "Es wäre jetzt vernünftig, sich schon auf zukünftige Engpässe einzustellen"

Wie soll sich die Stadt in den kommenden zwei Jahren finanziell entwickeln? Das soll der Doppelhaushalt 2019/2020 festlegen, der in den kommenden Wochen verabschiedet wird. Am Dienstag haben die Fraktionen im Gemeinderat die Möglichkeit, sich zum vorgelegten Entwurf der Stadtverwaltung Karlsruhe zu äußern. Zuvor hat ka-news die Parteien und Wählervereinigungen befragt, was sie am Entwurf gut und wo sie Schwerpunkte setzen wollen. Für die Wählervereinigung "Für Karlsruhe" hat sich hier Friedemann Kalmbach zu Wort gemeldet.