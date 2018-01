Die Stadt spart gerade, wo es nur geht. Mit Erfolg, wie sich nun zeigt. So sei das Defizit im städtischen Geldbeutel schon geschrumpft. Mit ein Grund, warum in den kommenden Jahren in Karlsruhe viel modernisiert werden soll.

Das erste Jahr des Haushaltsstabilisierungsprozess Karlsruhe (HSPKa) ist abgelaufen - Zeit eine erste Bilanz zu ziehen. Aus diesem Grund hat die zuständige Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz gemeinsam mit dem Stadtkämmerer Torsten Dollinger am Donnerstag zu einem Pressegespräch eingeladen. Das Fazit: Die Maßnahmen greifen. "Jeder hat seinen Beitrag gebracht", so Luczak-Schwarz weiter.

Rückblick: Im Frühjahr 2015 wurde bekannt, dass die Stadt sparen muss. Ansonsten wären die Aufwendungen bis 2019 rund 400 Millionen Euro über den Erträgen gelegen. Zum Doppelhaushalt 2017/2018 wurde daher der Gürtel deutlich enger geschnallt, "eine notwendige Reaktion", wie Dollinger beim Gespräch nochmals betont.

Ziel zur Hälfte erreicht

Eine Katalog von hunderten Maßnahmen wurde erarbeitet, um solch ein großes Defizit zu verhindern. Und geht es nach den vorläufigen Zahlen, welche die Verwaltung nun präsentiert hat, greifen die Schritte. Im ersten Jahr des Doppelhaushalts sind bereits über 50 Prozent, also mehr als 200 Millionen Euro, hochgerechnet bis zum Jahr 2022 eingespart worden. Noch immer seien über 35 Projektgruppen damit beschäftigt, die Spar-Maßnahmen durchzuführen, damit auch 2018 weiter an einer stabilen Finanzlage für die Zukunft gearbeitet wird.

Der kurzfristige Effekt fällt deutlich geringer aus: So sei das Ziel von E insparungen in Höhe von 8,7 Millionen Euro in 2017 zwar erreicht worden , doch der Fokus liege auf der Gesamtentwicklung, so Dollinger weiter. In 2018 sollen dann durch Einsparungen und Strukturveränderungen insgesamt schon 28,2 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. In 2017 wurde, wie geplant, ein ausgeglichener Haushalt erzielt.

Investitionen steigen an

Doch während auf der einen Seite jeder Euro umgedreht wird, wird an anderer Stelle viel Geld ausgegeben. So steigen die Investitionen der Stadt in den nächsten Jahre auf Rekord-Höhen. Bis 2026 sind rund 1,9 Milliarden Euro an Investitionen und Zuschüssen in die kommunale Infrastruktur vorgesehen. Dazu zählen vor allem Schulen, Sporthallen, das Klinikum, Straßen und Theater.

2017 waren so Investitionen von rund 151 Millionen Euro geplant, 2018 sollen es dann schon 194 Millionen Euro sein und bis 2019 auf 268 Millionen Euro anwachsen. In diesem Jahr sollen zudem noch 85 Millionen Euro investiert werden, die als Rest-Vorhaben aus dem vergangenen Jahr mitgenommen wurden.

Ein Teil des Geldes soll durch Kredite in die Stadtkassen fließen. Aber "Die Kredite sollen innerhalb einer Generation bezahlt sein", so Luczak-Schwarz. Dies sei Teil einer vernünftigen und zukunftsorientierten Finanzpolitik.

Schulden in Form von sanierungsbedürftigen Gebäuden

Millionen einsparen und gleichzeitig Millionen Euro investieren: Wie passt das zusammen? Ein großer Teil würde dabei die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland ausmachen, so Luczak-Schwarz, diese sei aktuell auf Rekordniveau. Die konjunkturelle Entwicklung lässt auch im Land die Steuereinnahmen steigen - und zwar deutlicher, als ursprünglich geplant. Das liegt vor allem an den Gewerbesteuererträgen und dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer.

Auch sei es keine Lösung, nicht zu investieren, so Luczak-Schwarz weiter. Sanierungsbedürftige Gebäude seien versteckte Schulden, die über kurz oder lang auch beglichen werden müssen. Daher wolle man nun die positive Wirtschaftsentwicklung als Chance für Investitionen nutzen. Außerdem sei dank der Haushaltsstabilisierung nun wieder "Spielraum" für notwendige Investitionen.

Übrigens: In diese Investitionssummen sind noch nicht alle Großprojekte berücksichtigt. Es besteht zusätzlich eine sogenannte "Null-Liste", wo die Projekte gelistet sind, die noch nicht in der Investitionsliste sind. Darunter sind unter anderem die Europahallen-Sanierung und der Bau einer Stadtbibliothek auf dem Kronenplatz. Bei beiden Projekten wurde noch keine kostenbasierte Planung durchgeführt - und so konnte auch noch kein Geld eingeplant werden. Dies wird wohl auch nicht im kommenden Doppelhaushalt berücksichtigt werden, denn dieser wird schon in diesem Jahr vorgelegt. Eingerechnet sind dafür laufende Projekte, wie unter anderem die Kombilösung.