Stefan Schmitt - parteilos

Um finanziell handlungsfähig zu bleiben, müssen die Schulden in Schach gehalten werden. Trotz einem Plus von 180 Millionen im letzten Jahr sind in diesem Haushalt die Schulden weiter gestiegen. Nicht nur bei der Kombilösung, sondern auch bei den Großprojekten Stadion und Theaterumbau sind noch nicht alle Kosten auf dem Tisch. Hier können durchaus noch negative Überraschungen drohen. Viel Geld kostet uns auch die Umsetzung von Brandschutzkonzepten in Schulen und Kindergärten. Das heißt, die Investitionen werden in den kommenden Jahren weiter hoch sein.Mein Antrag wurde eindeutig mit zu wenig Geldern bedacht! Denn bei diesen Haushaltsberatungen wurden viele Einsparungen, die im letzten Doppelhaushalt beschlossen wurden, zum Teil wieder rückgängig gemacht. Daraus ergeben sich Mehrbelastungen von rund 11 Millionen pro Jahr beziehungsweise von mehr als 50 Millionen in den nächsten fünf Jahren. Das sind Ausgaben, die wiederum zu neuen Schulden führen werden.