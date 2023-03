In lockerer Atmosphäre soll die ARTnight allen Gästen die Möglichkeit bieten, mehr über Kunst zu erfahren und darüber ins Gespräch zu kommen, erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Meldung an die Presse. Für Musik und Getränke sei gesorgt. "Die DJ’s 'Toolbox & Beatschmied' legen im Foyer Lounge/House Musik auf und 'Santo’s Cocktailbar' sorgt für leckere Getränke", so die Veranstalter.

Städtische Galerie | Bild: bernadette

Zudem werden Kurzführungen zu den aktuellen Ausstellungen, "Drawing Rooms" und "Helen Feifel. the body and its powers", angeboten. "Als besondere Gäste wird in diesem Jahr – passend zur großen Sonderausstellung – das Kollektiv 'Chaos Comic Club Karlsruhe' erwartet", verkündet die Stadt in ihrer Mitteilung.

Bei der Aktion der Kunstschaffenden sei es für die Besucher ihrer Kreativität freien Lauf lassen - und selbst aktiv zu werden. So können alle Anwesenden ihre eigenen Comics und Zeichnungen erschaffen, welche von anderen Besuchern weiterentwickelt werden, erklären die Veranstalter.