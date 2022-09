von (pol/cak)

Laut einer Mitteilung der Polizei Karlsruhe, wurde der 24-Jährige vom Sicherheitspersonal einer Discothek in der Kaiserpassage aufgrund seiner Alkoholisierung aus dem Club gebeten. Vor dem Club begann er offenbar zu randalieren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Marktplatz erteilten dem weiterhin Störer daraufhin einen Platzverweis.

"In der Folge beleidigte der 24-Jährige die Polizeibeamten und schlug einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht. Gegen die nun durchgeführte vorläufige Festnahme leistete der Tatverdächtige vehement Widerstand. Hierbei wurde er am Kopf verletzt und kurzzeitig bewusstlos. Im Krankenhaus schlug der Festgenommene den behandelten Arzt ebenfalls ins Gesicht und verletzte diesen. Dem 24-jährigen Tatverdächtigen blieb eine Untersuchungshaft erspart. Er wurde am Sonntag mit Meldeauflagen auf freiem Fuß gesetzt", so die Polizei Karlsruhe.