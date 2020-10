vor 6 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe #digitalk Karlsruhe: Digitalisierung ist nicht unbedingt nachhaltig

Am digitalen Stammtisch wurde wieder eifrig diskutiert. Im Fokus: "Digitalisierung und Nachhaltigkeit - wie passt das zusammen?" Zwei komplexe Komponenten, die man vielleicht nicht unbedingt im Zusammenhang sieht, die in Zukunft aber von immenser Bedeutung sein werden - sowohl in politischer, ökologischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht. So sieht es zumindest die Expertenrunde, die am vergangenen #digiTALK im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) zusammenfanden - live und digital. Im Anschluss konnte das Publikum Fragen per Chat an die Experten stellen.