vor 1 Stunde Karlsruhe Digitalisierung der Karlsruher Schulen: Stadt investiert rund 4,65 Millionen Euro

Wer derzeit das Stadtmedienzentrum in der Moltkestraße besucht, fühlt sich eher in die Versandabteilung eines Elektronikhandels versetzt. Berge von iPads, Tablets und Notebooks warten dort auf ihre neuen Nutzer – und diese sind ausschließlich Karlsruher Schulen. Dies verkündet die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.