vor 2 Stunden Karlsruhe Dieselben Täter? Erneuter Einbruch in Karlsruhe-Grünwinkel

Nachdem bereits am Montag im Merkurweg in Karlsruhe-Grünwinkel ein Wohnungseinbruch verübt wurde, haben vermutlich dieselben Täter am Dienstag in der Mittelbergstraße zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt wurde wieder an einem Fenster ein Loch eingeschlagen, um von innen her die Entriegelung betätigen zu können.