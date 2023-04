Laut Einschätzung des ADAC geht die Preissteigerung auf den gestiegenen Ölpreis und das Ende der Osterferien zurück. Das Barrel der Rohölsorte Brent wurde am Freitagmorgen an der Börse mit 86,31 Dollar gehandelt, rund zwei Dollar mehr als noch vor Ostern.

Benzin ein Cent teurer als vor Ostern

Der Preisanstieg wurde jedoch durch einen günstigeren Euro-Dollar-Kurs abgemildert. Ein Euro war am Freitagmorgen 1,1068 Dollar wert – der höchste Stand seit gut einem Jahr.

Von den Steuersenkungen spüren die Verbraucher an den Zapfsäulen bisher wenig. Vor allem Diesel wird stetig teurer. | Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Für die Tankstellen in der Region heißt das: Benzin ist am Freitag, 14. April, in Karlsruhe und Baden-Baden einen Cent teurer als vor Ostern, in Pforzheim nach Korrekturen von minus drei bis plus einen Cent lag der Durchschnittspreis einen Cent unter dem Preis der Vorwoche.

Karlsruhe Wöchentliche ADAC-Untersuchung zeigt: In Karlsruhe steigen Benzin- und Dieselpreis an Das könnte Sie auch interessieren

An den Markenstationen in Karlsruhe wurde durchschnittlich 1,837 Euro verlangt, in Baden-Baden 1,822 und in Pforzheim 1,829 Euro je Liter. Dies ermittelte der ADAC Nordbaden in seiner wöchentlichen Untersuchung der Kraftstoffpreise.

Diesel kostete in Karlsruhe an fast allen Tankstellen zwei Cent mehr als am Mittwoch vor Ostern, in Pforzheim und Baden-Baden lag der Durchschnittspreis auf dem Niveau der Vorwoche. In der Fächerstadt waren demnach im Schnitt 1,735 Euro je Liter fällig, in Baden-Baden wurde 1,719 Euro, in Pforzheim 1,722 Euro verlangt.