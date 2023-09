Der Sommer ist vorüber, der goldene Oktober steht in den Startlöchern. Bedeutet: Die letzten Outdoor-Veranstaltungen in Karlsruhe finden statt. Tipps für eure Wochenend-Planung hat ka-news.de für euch in der Oktober-Monatssicht herausgesucht.

3. Oktober: Konzert von Nino de Angelo

Der Sänger Nino de Angelo steht beim Schlager-Olymp auf der Bühne. | Bild: Jörg Carstensen/dpa

Schlagerfans aufgepasst: Der gebürtige Karlsruher Nino de Angelo geht wieder auf Tournee und schaut sogar bei seiner Heimatstadt vorbei. Noch gibt es Tickets auf der Plattform Eventim. Schnell sein lohnt sich also!

Preise: Je nach Sitzplatz zwischen 51,25 Euro und 74,25 Euro.

Je nach Sitzplatz zwischen 51,25 Euro und 74,25 Euro. Wann? 20 Uhr,

20 Uhr, Wo? Schwarzwaldhalle Karlsruhe

10 bis 15. Oktober: Science-Week am KIT 2023

Das Programmheft für die KIT Science Week 2023 vom 10. bis 15. Oktober hält Veranstaltungen für alle Altersklassen bereit | Bild: KIT

Am Karlsruher Campus Süd und Kronenplatz findet Mitte Oktober die Science Week und das Innovation Festival statt. Im Fokus: Nachhaltigkeit und Klimaschutz. In Impulsbeiträgen und Podiumsdiskussionen wollen die Initiatoren die Besucher zum "Mitreden, Mitforschen und Mitgestalten" animieren.

Uhrzeiten und Ort der einzelnen Events entnehmt bitte dem Science-Week Programmheft.

14. bis 15. Oktober: Stadtfest 2023 Karlsruhe

Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) | Bild: Sascha Kemper

Mitte Oktober wird die Karlsruher Innenstadt wieder zum pulsierenden Treffpunkt von Musik, Straßenkunst und Kulinarik-Meile. Denn beim Stadtfest findet nicht nur parallel ein Streetfood-Festival statt, es wird auch einen Musikcontest auf dem Marktplatz und einen Flohmarkt geben.

Wo? Karlsruhe Innenstadt - Kronenplatz, Europaplatz, Marktplatz, St. Stephanplatz etc.

Karlsruhe Innenstadt - Kronenplatz, Europaplatz, Marktplatz, St. Stephanplatz etc. Wann? Samstag 11 Uhr, Sonntag 12 Uhr

Samstag 11 Uhr, Sonntag 12 Uhr Eintritt kostenlos

19. bis 21. Oktober: Jazzclub Festival 2023 in Karlsruhe

(Symbolbild) | Bild: Paul Needham

Seit Samstag, 23. September, hat Karlsruhe einen neuen Jazzclub. Großer Eröffnungsparty inklusive. Der Club, der in enger Kooperation mit dem Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) zusammenarbeitet, setzt mit dem Jazzfestival Mitte Oktober noch einen drauf. Auftreten werden unter anderem Sara Lipfert und Torsten Goods.

Preis: Online ab 35 Euro pro Ticket

Wo? Kaiserpassage 6, 76133 Karlsruhe

Wann? Ab 20 Uhr

21. bis 29. Oktober: Queer-Film-Festival Karlsruhe 2023

Ausschnitt aus einem der Filme, die auf dem Queer-Film-Festival gezeigt werden. | Bild: Pride Pictures

Seit 2015 organisiert der Verein "Pride Pictures" das Pride Pictures Queer Film Festival in Karlsruhe. Inzwischen hat es sich zu einem der größten Queer-Film-Festivals von Deutschland entwickelt. Gezeigt werden internationale Spielfilme, Kurzfilmprogramme und Dokumentationen.

Das ergänzende Programm zum Festival besteht aus Filmgesprächen mit Filmschaffenden, einer Eröffnungsparty in der alten Hackerei und einer Podiumsdiskussion im Staatstheater Karlsruhe.

Wann? Das Programmheft erscheint Ende September. tba

Das Programmheft erscheint Ende September. tba Wo? Schauburg Karlsruhe und Kinemathek

28. Oktober bis 5. November: Offerta 2023 bei der Messe Karlsruhe

Messe Karlsruhe Offerta (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Auf 70.000 Quadratmetern bieten verschiedene Unternehmen ihre Produkte rund um die Themen Lifestyle, bauen und Freizeit in den Hallen der Messe Karlsruhe an. Ihr könnt testen, probieren, euch beraten lassen und natürlich direkt vor Ort einkaufen.

Preise: Tickets für die Offerta kosten online 11,50 Euro pro Person, hinzu kommt ein Parkticket für 6 Euro. Schüler und Studenten bekommen ermäßigten Eintritt.

Wann? Täglich 10 Uhr bis 18 Uhr

Täglich 10 Uhr bis 18 Uhr Wo? Messe Karlsruhe

31. Oktober: Halloweenpartys 2023 in Karlsruhe und Umgebung

(Symbolbild) | Bild: Jens Kalaene (dpa)

Am gruseligsten Tag des Jahres zieht es Vampire, Hexen und Gespenster wieder in die Clubs und Bars der Stadt. Stichwort: Halloweenparty! Doch auch die Kleinen können bei verschiedenen Events ihre Verkleidungen präsentieren. Was Süßes gibt es dann natürlich auch.