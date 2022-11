von (pol/jeg)

Gegen 20.45 Uhr seien die drei Tatverdächtigen in der S3 auf dem Weg von Heidelberg nach Karlsruhe gewesen, erklärt die Polizei Karlsruhe. Während der Fahrt lenkten diese zwei Reisende ab, indem sie ihnen alkoholische Getränke anboten. Einer der Tatverdächtigen habe daraufhin unvermittelt Körperkontakt gesucht und dabei in die Taschen der Reisenden zu greifen, so die Polizei.

Als einer der Reisenden den versuchten Diebstahl bemerkte, habe dieser sogleich sein Smartphone gesichert. Der andere Reisende habe den Diebstahl seiner Monatskarte und eines Dokumentes erst am Karlsruher Hauptbahnhof bemerkt, sagt die Polizei.

Die Bestohlenen verfolgten die drei Tatverdächtigen daraufhin und konnten das Diebesgut teilweise zerstört sicherstellen. Anschließend sei die Bundespolizei alarmiert worden, so die Beamten. Nach ihrem Eintreffen seien alle drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen worden. Sie erwarten nun Strafanzeigen wegen Bandendiebstahls, versuchtem Diebstahl sowie Sachbeschädigung.

Die Bundespolizei rät: "Wertgegenstände immer körpernah am besten unter der Oberbekleidung zu tragen. Bei auffälligem Verhalten von Personen, die sich in Gruppen bewegen und zeitgleich in persönliche Distanzbereiche eindringen, wird zur besonderen Achtsamkeit geraten. Tätergruppierungen agieren häufig arbeitsteilig und lenken ihre Opfer vor der eigentlichen Tatbegehung mittels verschiedener Tricks ab."