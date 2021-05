"Die persönliche Entwicklung ist eingeschränkt": Karlsruher Jugendamt beteiligt sich an Corona-Analyseprojekt

Viele Eltern klagen seit den ersten Monaten der Pandemie über deren Auswirkungen auf ihre Kinder. Doch die Stimmen der Kinder selbst seien nur selten öffentlich vernommen worden. Dies soll in einer kooperativen Studie der bundesweiten Jugendämter geändert werden. Auch das Jugendamt Karlsruhe ist Teil dieses Projekts.

In einer bundesweiten Kampagne plant ein Zusammenschluss deutscher Jugendämter, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche in die Öffentlichkeit rücken. So informiert eine Pressemitteilung des Landkreises Karlsruhe.

Passend dazu wolle sich auch das Jugendamt Karlsruhe an dieser Öffentlichkeitsarbeit beteiligen. Das Ziel sei, die psychischen und familiären Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche soziologisch zu analysieren. Dabei sollen die jugendlichen auch selbst befragt werden.

Dabei verspreche man sich langfristig, auch in Zeiten von Corona zu einem chancengerechten Aufwachsen von Kindern und jugendlichen beizutragen. Man müsse gemeinsam mit den Jugendlichen selbst auf die eingeschränkten Möglichkeiten der Entwicklung in den letzten Monaten reagieren, so die weitere Nachricht.

„Es wird viel Engagement und weiterhin viele verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für Familien, Kinder und Jugendliche in der Auseinandersetzung mit den Folgen der Pandemie brauchen. Hierzu braucht es wieder verlässliche Strukturen durch das Schulsystem und eine Wiederaufnahme der Angebote zur Freizeitgestaltung.“, so der Karlsruher Jugendamtsleiter Dominik Weiskopf.